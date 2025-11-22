Цю єврову купюру виводять з обігу: будьте особливо уважні
- Європейський центральний банк вирішив вивести з обігу 500 євро через часті підробки та шахрайство.
- Банкнота 500 євро зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках єврозони в будь-який час.
ЄЦБ ухвалив рішення вивести з обігу 500 євро. Ця банкнота належала до першої серії єврових банкнот.
Чому 500 євро виводять з обігу?
500 євро вирішили вивести з обігу у 2019 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.
Зверніть увагу! Таке рішення було ухвалено на тлі того, що саме цю купюру часто підроблювали та використовували у шахрайських цілях.
Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди зберігатиме свою вартість і її можна буде обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони в будь-який час,
– наголошує ЄЦБ.
Станом на зараз, 500 євро це чинний платіжний засіб. Тобто, його можна використовувати для розрахунків.
Важливо! Перша серія євро вийшла 1 січня 2002 року. Тоді були випущені купюри номіналами: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500.
Які ще євро виводять з обігу?
Як зазначає видання Capital, ЄЦБ хоче поступово поміняти банкноти 20 та 50 євро. Заміна таких купюр мала початись ще у квітні.
Зауважимо, що зараз ці банкноти чинні. Їх прагнуть замінити виключно для того, щоб покращувати захист купюр, які перебувають у використанні.
Що ще важливо знати про євро зараз?
Як повідомляє НБУ, найчастіше підроблюють зараз 200 євро. 35% від усіх вилучених єврових фальшивок торік – була саме банкнота цього номіналу. Також доволі часто підроблюють 100 та 50 євро.
На результат обміну євро впливає стан купюр. Ті, які мають ознаки незначного зношення – обмінюються за стандартною процедурою. А от значно пошкодженні віддаються на інкасо за тарифами фінустанови (в результаті такого обміну, ви отримаєте не повну суму, а з урахуванням встановленої комісії).