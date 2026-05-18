З цією банкнотою євро можуть виникнути проблеми: будьте уважні

Ще у 2019 році ЄЦБ ухвали рішення про виведення з обігу 500 євро. Наразі ця банкнота продовжує використовуватись. Які нюанси про 500 євро потрібно знати, читайте далі.

Що відомо про купюру 500 євро?

Банкнота 500 євро була частиною першої серії європейської валюти. Вона увійшла в обіг 1 січня 2002 року, повідомляє Європейський центральний банк.

Зверніть увагу! У другу серію така купюра вже не увійшла.

Наразі існує всього 2 серії євро. У них увійшли такі номінали:

Перша серія: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.

Друга серія: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.

Зауважимо, друга серія євро випускалася з 2013 по 2019 роки. Вона має більш інноваційні елементи захисту. Саме тому, купюри з другої серії більш довговічні.

Чи можуть українці використовувати 500 євро при розрахунках?

Попри те, що банкноту 500 євро виводять з обігу, її можна використовувати при розрахунках. Щобільше, її дозволено обміняти, повідомляє Європейський центральний банк.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Європейської системи протягом необмеженого періоду часу,

– повідомляє ЄЦБ.

500 євро є чинними платіжним засобом, тому цю банкноту дозволено обмінювати й в Україні. Зокрема, це питання регулює НБУ.

Регулятор уточнює, що на результат обміну впиває стан банкноти. Нагадаємо, саме у 2023 році було скасовано поняття: "незначно зношена купюра".

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– наголошує НБУ.

З купюрами, які мають ознаки значного зношення ситуація дещо складніша. Адже їх уже – віддають на інкасо. А це складніша процедура і, до того ж вона набагато більш тривала в часі.

Як здійснюється процедура інкасо?