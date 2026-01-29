Ця банкнота виходить з обігу: ЄЦБ ухвалив важливе рішення

У 2019 році ЄЦБ ухвалив рішення про виведення з обігу 500 євро. Цей процес має відбуватися поступово і триває до теперішнього часу. Тобто, таку купюру можна використовувати і зараз.

Що важливо знати про вилучення 500 євро?

500 євро вирішили вивести з обігу, бо цю купюру часто використовували у незаконних шахрайських операціях, повідомляє Європейський центральний банк.

Важливо! Саме 500 євро найчастіше підроблювали.

Наразі 500 євро можна не тільки використовувати, як зазвичай. Цю купюру також дозволено вільно обмінювати.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,

– зазначає ЄЦБ.

500 євро були частиною першої серії європейських банкнот. У другу – її не включили.

Які серії євро є зараз?

Загалом було випущено дві серії євро, повідомляє Європейський центральний банк. Вони складаються з таких номіналів:

Перша серія: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Вона увійшла в обіг 1 січня 2002 року.

Друга: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро. Банкноти з цієї серії випускались з 2013 по 2019 роки.

Друга серія, також відома як серія "Європа", була розроблена для того, щоб зробити банкноти євро більш захищеними від підробок та довговічнішими. Це означає, що банкноти потрібно буде замінювати рідше, щоб мінімізувати їхній вплив на довкілля та звести витрати до мінімуму,

– повідомляв ЄЦБ.

Цікаво, що назва другої серії виникла через оформлення цих банкнот. Річ у тім, що на таких купюрах зображена принцеса Європи. Вона є міфологічним персонажем

Що важливо знати про обмін 500 євро в Україні?