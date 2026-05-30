Саме із цією банкнотою євро можуть виникнути проблеми: перевірте заначку

ЄЦБ ухвалив рішення вивести 500 євро з обігу ще у 2019 році. Ці зміни обґрунтували тим, що саме таку банкноту часто підроблювали і використовували в шахрайських цілях.

Чи можна використовувати 500 євро зараз?

Зараз 500 євро можна використовувати. У тому числі для розрахунків, повідомляє Європейський центральний банк.

Зверніть увагу! Таку банкноту також дозволено обміняти.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,

– наголошує регулятор.

Зауважимо, 500 євро належали саме до першої серії євро. Вона була введена в обіг 1 січня 2002 року.

Загалом існує 2 серії євро. Друга отримала назву "Європа" через своє оформлення. Адже на купюрах з цієї серії зображено принцесу Європи.

