500 доларів – це скільки гривень за курсом НБУ

Станом на 2 жовтня 2026 року офіційний курс Національного банку України становить 44,8333 гривні за 1 долар. Напередодні, 1 жовтня, офіційний курс був на рівні 44,68 гривні за долар.

Щоб порахувати, скільки коштують 500 доларів у гривнях, достатньо помножити суму на офіційний курс:

500 × 44,8333 = 22 416,65 гривні.

Таким чином, за офіційним курсом НБУ 500 доларів – це 22 416,65 гривні.

Важливо! Водночас ця сума є розрахунковою. Якщо людина хоче продати свої 500 доларів і отримати гривні, важливим буде не офіційний курс НБУ, а курс купівлі валюти в банку чи обмінному пункті.

Скільки можна отримати за 500 доларів у банку або обміннику

Станом на 2 жовтня середній курс долара в українських банках становить близько 44,71 гривні за долар на купівлю та 45,21 гривні на продаж. Тобто якщо клієнт продає банку 500 доларів, за середнім курсом купівлі він може отримати близько 22 355 гривень.

В обмінниках середній готівковий курс купівлі долара становить близько 44,84 гривні, а продажу – 44,99 гривні. Відповідно, за 500 доларів за таким курсом можна отримати приблизно 22 420 гривень.

Варто врахувати! Курси можуть відрізнятися залежно від конкретного банку, обмінника та формату операції. Наприклад, за даними на 2 жовтня, у різних великих банках курс купівлі долара коливається в межах приблизно 44,55–44,85 гривні.

Отже, якщо орієнтуватися на актуальні курси, 500 доларів сьогодні – це приблизно 22,3–22,4 тисячі гривень залежно від місця обміну. Для простого перерахунку за офіційним курсом НБУ сума становить 22 416,65 гривні.

Валютний ринок України залишається чутливим до підвищеного попиту, імпортних потреб і безпекових ризиків. Попри це, найближчими днями різких змін у курсовій динаміці не очікують.