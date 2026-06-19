Цю монету можна реально дорого продати: її ціна понад 10 тисяч

Деякі українські монети можна реально дорого продати. Ці копійки особливі через певні нюанси. Наприклад, дефекти чи брак, що виник під час виробництва.

Які 50 копійок можна дорого продати?

Дорого продати можна 50 копійок 1992 року, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

Читайте також Цю копійку можна дорого продати: перевірте скарбничку



Як виглядають дорогі 50 копійок 1992 року / Скриншот "Монети-ягідки"

Йдеться саме про різновид такої монети – 2.1БАм. Він доволі рідкісний, в чому його особливості:

малий та товстий герб;

у гроні №3 – 4 ягоди;

верх правого нижнього листа має зазублину;

третє зерно першого колоса замкнене.

Зауважимо, дорого можна продати самі ті монети, які відповідають усім наведеним вище критеріям. Якщо спиратися на дані "Віоліті" та "Монети ІТК", ціна такого екземпляра складає в середньому від 9 000 до 11 000 гривень.

Дуже схожі на 2.1БАм різновиди – 1БАм, 1БАк, 1БАс. Вони також мають 4 ягоди у третій гроні. Проте у них на аверсі тонкий герб. Такі види монет доволі поширені, тому вони не є настільки цінними.

Як підготувати монети до продажу?