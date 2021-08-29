Уявити своє життя

Перший крок доволі простий, але вкрай потрібний – потрібно пофантазувати про те, що б робили, якби не доводилося щодня прокидатися від будильника та йти на роботу. В якій країні жили б? Який би мали будинок? Як проводили би час? Відповівши на ці питання, людина вже матимете ціль, до якої простіше рухатися, ніж у невідомому напрямку.

Корисно Як захисти свої заощадження від інфляції: 4 способи



Картинка про майбутнє життя – перший крок до нього / Фото Unsplash

Порада: не варто фантазувати про те, що щотижня літатимете в п'ятизіркові готелі по всьому світу, не працюючи й дня. Адже вкрай амбітної цілі важко досягти, і вона може так і залишитися у фантазіях. Тому варто уявляти своє життя мрії, але не забувати про раціональність.

Спрогнозувати свої витрати

Однією з основ фінансової грамотності – є ведення своїх витрат. Якщо цього не робили раніше, то саме час. Це можна робити у звичайному блокноті, в екселі чи у спеціальних безкоштовних додатках. Зрозумівши, скільки витрачаєте щомісяця, можна спрогнозувати скільки знадобиться грошей у майбутньому. Звісно ж при цьому потрібно врахувати додаткові витрати, які з'являться, – наприклад, подорожі чи хобі.



Аудит власних витрат та їх прогнози – невід'ємні у фінграмотності / Фото Unsplash

Порахувати, скільки потрібно заощадити

Наступний крок – варто підрахувати, скільки ж заощаджень потрібно мати для комфортного життя. Тут потрібно врахувати:

бажаний вік набуття фінансової незалежності;

прогнозовані щомісячні чи щорічні витрати;

наявні вже заощадження.

Це допоможе зрозуміти, скільки потрібно заробляти, відкладати та коли вдасться так би мовити вийти на пенсію.

Почати заощаджувати

Звісно ж не потрібно обмежувати себе у покупках чи прийомах їжі, але варто підійти раціонально до своїх витрат. Наприклад, відмовитися від онлайн-підписок на стрімінгові сервіси, якими не користуєтеся, чи почати частіше готувати вдома замість походу в ресторан.



Заощадження допоможуть наблизити вихід на пенсію / Фото Unsplash

Інвестувати розумно

Одних заощаджень недостатньо, особливо, коли збираєте гроші на майбутнє. Адже інфляція їх просто "з'їсть". Можна покластися на недержавні пенсійні фонди, які займаються інвестиціями. Або ж зробити це власноруч. Головне пам'ятати про золоте правило інвесторів – "не класти всі яйця в один кошик". Йдеться про диверсифікацію своїх вкладів – більшу частину інвестувати в менш ризикові облігації, метали та фондові індекси. І незначну частину в більш ризикові активи – акції та цифрові валюти.



Розумні інвестиції допоможуть примножити заощадження / Фото Unsplash

Тож стати фінансово незалежним і звільнитися з роботи до настання пенсійного віку – цілком реально, але цей шлях потребує зусиль та ретельного планування.