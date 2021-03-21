Як заробляють мільярдери: 5 акцій, які принесли Уоррену Баффету 17 мільярдів доларів

Джерело:Insider
Відомий мільярдер Уоррен Баффет від початку 2021 року заробив 17 мільярдів доларів лише на 5 акціях. Завдяки очікуванням ринку на глобальне відновлення економіки влітку акції різко зросли в ціні.
Холдинг мільярдера Berkshire Hathaway лише на акціях Bank of America отримав 9 мільярдів доларів прибутку. Однак непоганий дохід принесли й American Express, General Motors і Kraft Heinz.
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Уоррен Баффет у 2020 році придбав акції компаній Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui і Sumitomo за 6,9 мільярда доларів. Вони принесли мільярдеру прибуток у розмірі 1,6 мільярда доларів.
Водночас інші компанії з портфеля холдингу Berkshire Hathaway – Chevron, Suncor Energy і Synchrony Financial – зросли в ціні на 20%, а пакет акцій Wells Fargo подорожчали на 37%.
У березні статки Уоррена Баффета досягли позначки у понад 100 мільярдів доларів. Так, він увійшов до п'ятірки найбагатших людей світу, за версією Forbes, які мають аналогічні цифри.