Чималенька сума: вже відомо скільки на відновлення України передасть Японія

Японія продовжує підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії. Так, про новий транш допомоги стало відомо на саміті G7, який відбувся 6 грудня.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього року головує в G7, заявив на саміті, що Токіо готовий надати близько 4,5 мільярдів доларів додаткових коштів Україні. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення країни після війни.

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Ми сповнені рішучості підтримувати незалежну та демократичну Україну в межах її міжнародно визнаних кордонів,

– йдеться у документі G7.

Раніше повідомлялась, що Японія запровадила нову програму для переселенців. За словами японського уряду – програма запрацювала насамперед для людей з України.

Обмеження можливостей Росії

У своєму офіційній заяві, G7 вказала на те, що група активно обмежує фінансові можливості Росії для підтримки її незаконної війни. В рамках цих кроків G7 запровадить:

заходи, спрямовані на обмеження прибутку Росії від видобутку енергоресурсів, із врахуванням її майбутніх видобувних потенціалів.

обмеження на імпорт непромислових алмазів, що видобуваються, обробляються або виробляються в Росії. Після цього будуть введені подальші поетапні обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених в третіх країнах.

Зазначається, що лідери країн G7 продовжать підтримувати миротворчу ініціативу президента України Володимира Зеленського під назвою “Формула миру”.