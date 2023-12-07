Чималенька сума: вже відомо скільки на відновлення України передасть Японія

7 грудня 2023, 11:08
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Джерело:

Kyodo

Японія продовжує підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії. Так, про новий транш допомоги стало відомо на саміті G7, який відбувся 6 грудня.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього року головує в G7, заявив на саміті, що Токіо готовий надати близько 4,5 мільярдів доларів додаткових коштів Україні. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення країни після війни.

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Ми сповнені рішучості підтримувати незалежну та демократичну Україну в межах її міжнародно визнаних кордонів,
– йдеться у документі G7.

Раніше повідомлялась, що Японія запровадила нову програму для переселенців. За словами японського уряду – програма запрацювала насамперед для людей з України.

Обмеження можливостей Росії

У своєму офіційній заяві, G7 вказала на те, що група активно обмежує фінансові можливості Росії для підтримки її незаконної війни. В рамках цих кроків G7 запровадить:

  • заходи, спрямовані на обмеження прибутку Росії від видобутку енергоресурсів, із врахуванням її майбутніх видобувних потенціалів.
  • обмеження на імпорт непромислових алмазів, що видобуваються, обробляються або виробляються в Росії. Після цього будуть введені подальші поетапні обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених в третіх країнах.

Зазначається, що лідери країн G7 продовжать підтримувати миротворчу ініціативу президента України Володимира Зеленського під назвою “Формула миру”.

Які країни входять до складу G7

До складу G7 входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Сполучені Штати Америки та Європейський Союз.
Автор: Катерина Добровольська