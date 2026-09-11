У США викарбували пам'ятну монету

Окрему пам'ятну монету номіналом 50 центів трагічним подіям 2001 року присвятив Монетний двір США. На ній зображено алегоричний образ Свободи, а дату теракту оточує напис NEVER FORGET, який став закликом для мільйонів американців.

Карбування відбувається у Філадельфії, а передзамовлення триватиме до 25 вересня. Відправляти готівку покупцям планують із 3 грудня. До слова, придбати монети можна лише наборами:

рулон із 20 штук коштує 40 доларів;

тоді як мішок зі 100 екземплярами обійдеться в 100 доларів.



Пам'ятна монета до роковин терактів / Фото Монетний двір США

Ми вшановуємо пам'ять тих, кого ми втратили, та мужність тих, хто ризикнув своїм життям, щоб врятувати своїх співвітчизників. Через чверть століття наша обіцянка жертвам та їхнім родинам залишається незмінною: ми ніколи не забудемо,

– зазначив у своїй заяві міністр фінансів Скотт Бессент

Нагадаємо, зовсім недавно у США випустили ще одну особливу монету – долар із портретом Дональда Трампа, присвячений 250-річчю незалежності країни. Поява такого сувеніра викликала критику, адже американське законодавство забороняє зображувати чинного президента на грошах.