Станом на зараз, найбільший номінал для доларових банкнот – 100. Проте раніше, перелік таких купюр був ширшим.

Чи випускалась купюра 1000 доларів?

Ще у минулому столітті номінали доларових банкнот були такі: 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5 000 та 10 000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на U.S.Currency.

У 1945 році було ухвалено рішення про припинення друку деяких з цих банкнот. Зокрема, випускатись перестала 1000 доларів. Також друкувати припинили: 500, 5 000 і 10 000 доларів.

Уже в 1969 році вказані купюри повністю вивели з обігу. Саме в цей рік найбільшим номіналом стали вважати – 100 доларів.

Важливо! Рішення про необхідність виведення цих банкнот було ухвалено через те, що в них відпала потреба.

Яка була найбільша доларова купюра? Найбільшою доларовою купюрою є 100 000 доларів. Ця банкнота ніколи не перебувала в готівковому обігу. Вона використовувалась виключно для внутрішніх розрахунків між відділеннями ФРС.

Що потрібно знати про долари зараз?

В Україні є можливість обміняти пошкоджені купюри. Як саме відбуватиметься ця операція, залежить від ступеня зношеності. Наприклад, значно зношені банкноти передаються на інкасо, повідомляє НБУ.

Чинними вважають долари, випущені з 1914 році. Проте застарілими називають банкноти до 1996 році. Адже ідентифікація та перевірка таких купюр ускладнена.

Зверніть увагу! У жовтні курс долара очікується на рівні – 41,20 до 42,20 гривні. Різких коливань не відбуватиметься.