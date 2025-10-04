По состоянию на сейчас, самый большой номинал для долларовых банкнот – 100. Однако ранее, перечень таких купюр был шире.

Выпускалась ли купюра 1000 долларов?

Еще в прошлом веке номиналы долларовых банкнот были такие: 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов,сообщает 24 Канал со ссылкой на U.S.Currency.

В 1945 году было принято решение о прекращении печати некоторых из этих банкнот. В частности, выпускаться перестала 1000 долларов. Также печатать прекратили: 500, 5 000 и 10 000 долларов.

Уже в 1969 году указанные купюры полностью вывели из обращения. Именно в этот год самым большим номиналом стали считать – 100 доларів.

Важно! Решение о необходимости вывода этих банкнот было принято из-за того, что в них отпала потребность.

Какая была самая большая долларовая купюра? Самой большой долларовой купюрой является 100 000 долларов. Эта банкнота никогда не находилась в наличном обращении. Она использовалась исключительно для внутренних расчетов между отделениями ФРС.

Что нужно знать о долларах сейчас?

В Украине есть возможность обменять поврежденные купюры. Как именно будет происходить эта операция, зависит от степени изношенности. Например, значительно изношенные банкноты передаются на инкассо, сообщает НБУ.

Действующими считают доллары, выпущенные с 1914 году. Однако устаревшими называют банкноты до 1996 году. Ведь идентификация и проверка таких купюр затруднена.

Обратите внимание! В октябре курс доллара ожидается на уровне – 41,20 до 42,20 гривны. Резких колебаний не будет происходить.