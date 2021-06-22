100 всесвітньо відомих компаній оцінили у 7 трильйонів доларів: як виглядає перша п'ятірка

Американські корпорації гіганти Amazon та Apple стали найдорожчими брендами світу. Однак, схоже, що їм потрібно бути пильними, оскільки китайські компанії повільно та впевнено підіймаються у рейтингу. Схоже, що протистояння китайських та американських брендів вийшло на новий рівень.

Спеціалісти Kantar BrandZ використовують власну формулу для визначення вартості відомих компаній. Цей метод називають "цілісним портретом капіталу бренду". Він ілюструє те, як ринок оцінює активи компанії та як їх оцінюють звичайні люди.

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Найдорожчі бренди світу

Перша п'ятірка найдорожчих брендів світу виглядає наступним чином: Amazon, Apple, Google, Microsoft, Tencent. Виділяється у цій добірці лише остання компанія, оскільки вона родом з Китаю. Tencent спеціалізується на створенні відеоігор

Вартість Amazon у 2021 році зросла на 64% і досягла 684 мільярдів доларів. Тоді як Tencent злетіла на 60% і досягла позначки у 240 мільярдів доларів. Дітище Ілона Маска Tesla теж суттєво зросло в ціні – на 275% до 43 мільярдів доларів. Компанія зайняла 47 місце у рейтингу. Сумарна вартість усіх зареєстрованих брендів становить 7,1 трильйона доларів, у порівнянні з 5 трильйонами минулого року. Загалом до списку Kantar BrandZ увійшли більше ніж десять китайських брендів. Вартість деяких з них з рік зросла більш ніж удвічі:

виробник алкоголю Moutai зайняв 11 місце зі 109 мільярдами доларів;

мільярдами доларів; інтернет-компанія Meituan посіла 34 сходинку з 52 мільярдами доларів;

мільярдами доларів; платформа Pinduoduo (PDD) потрапила на 81 місце з 22 мільярдами доларів.

TikTok, який посів 45 місце, був оцінений вдоларів.

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Китайські бренди неухильно та повільно розвиваються. Вони досягли значного прогресу, оскільки все більше компаній використовують свої власні технологічні розробки та демонструють свої здібності відповідають основним тенденціям, які формують Китай та світовий ринок,

– зазначили у Kantar BrandZ.

Однак більшість європейських брендів не слідують цій тенденції зростання. Цього року частка цих брендів склала лише 8% у порівнянні з 20% десять років тому. Французький лейбл Louis Vuitton зайняв 21 місце, німецька компанія-виробник програмного забезпечення SAP – 26, а британська телекомунікаційна корпорація Vodafone – 60.

74% рейтингу найдорожчих компаній світу – американські бренди. 13 компаній потрапили до списку вперше. Серед них: