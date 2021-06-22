Специалисты Kantar BrandZ используют собственную формулу для определения стоимости известных компаний. Этот метод называют "целостным портретом капитала бренда". Он иллюстрирует то, как рынок оценивает активы компании и как их оценивают обычные люди.

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Самые дорогие бренды мира

Первая пятерка самых дорогих брендов мира выглядит следующим образом: Amazon, Apple, Google, Microsoft, Tencent. Выделяется в этой подборке только последняя компания, поскольку она родом из Китая. Tencent специализируется на создание видеоигр

Стоимость Amazon в 2021 году выросла на 64% и достигла 684 миллиардов долларов. Тогда как Tencent взлетела на 60% и достигла отметки в 240 миллиардов долларов. Детище Илона Маска Tesla тоже существенно возросло в цене – на 275% до 43 миллиардов долларов. Компания заняла 47 место в рейтинге. Суммарная стоимость всех зарегистрированных брендов составляет 7,1 триллиона долларов, по сравнению с 5 триллионами в прошлом году. Всего в списке Kantar BrandZ вошли более десяти китайских брендов. Стоимость некоторых из них за год выросла более чем вдвое:

производитель алкоголя Moutai занял 11 место из 109 миллиардов долларов;

интернет-компания Meituan заняла 34 место из 52 миллиардов долларов;

платформа Pinduoduo (PDD) попала на 81 место с 22 миллиардами долларов.

TikTok, который занял 45 место, был оценен в 44 миллиарды долларов.

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Китайские бренды неуклонно и медленно развиваются. Они достигли значительного прогресса, поскольку все больше компаний используют свои собственные технологические разработки и демонстрируют свои способности соответствовать основным тенденциям, которые формируют Китай и мировой рынок,

– отметили в Kantar BrandZ.

Однако большинство европейских брендов не следуют этой тенденции роста. В этом году доля этих брендов составила лишь 8% по сравнению с 20% десять лет назад. Французский лейбл Louis Vuitton занял 21 место, немецкая компания-производитель программного обеспечения SAP – 26 , а британская телекоммуникационная корпорация Vodafone – 60 .

74% рейтинга самых дорогих компаний мира – американские бренды. 13 компаний попали в список впервые. Среди них:

Zoom (52 место) с 37 миллиардами долларов;

Spotify (99 место) с 19 миллиардами долларов.