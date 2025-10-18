Нова стодоларова купюра була випущена ще у 2013 році. Проте і до теперішнього часу багато людей не знають як виглядає ця банкнота та часто плутають її з фальшивкою.

Який вигляд мають нові 100 доларів? Колір нової купюри змінився. Тепер вона має синій відтінок, пише 24 Канал. Зверніть увагу! В обіг нові 100 доларів увійшли у 2013 році. Також можна побачити такі зміни у дизайні банкноти: прибрали рамку, де був портрет Бенджаміна Франкліна;

тепер Франклін дещо більший. Варто відзначити і нові елементи захисту на банкноті. Зокрема: синю рухому 3D стрічку;

а також чорнильницю (якщо розглядати банкноту під кутом, на ній можна побачити маленький малюнок дзвоника).

Порівняння старої та нової банкноти номіналом 100 доларів / Скриншот з munbyn Що потрібно зараз знати про долари? Курс долара в Україні стабільний. Регулятор м'яко контролює ситуацію, здійснюючи своєчасні валютні інтервенції. Зауважимо, що в Україні діє режим "керованої гнучкості".

Протягом жовтня курс долара також залишатиметься стабільним. Він, імовірно, перебуватиме в межах від 41,20 до 42,20 гривні..

Раніше номіналів доларів було значно більше. Як повідомляє U.S.Currency, існували: 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів. Проте ще у минулому столітті необхідність таких купюрах відпала, тому їх вивели з обігу. Цікаво! Як зазначає National Museum of American History, раніше існувала купюра 100 00 доларів. Проте використовувалась вона винятково банками ФРС для внутрішніх розрахунків.