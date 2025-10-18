Это не подделка: как теперь выглядят 100 долларов
- Новая стодолларовая купюра имеет синий оттенок и больший портрет Бенджамина Франклина.
- Она оснащена синей подвижной 3D лентой и рисунком колокольчика для защиты.
Новая стодолларовая купюра была выпущена еще в 2013 году. Однако и до настоящего времени многие люди не знают как выглядит эта банкнота и часто путают ее с фальшивкой.
Как выглядят новые 100 долларов?
Цвет новой купюры изменился. Теперь она имеет синий оттенок, пишет 24 Канал.
Обратите внимание! В обращение новые 100 долларов вошли в 2013 году.
Также можно увидеть такие изменения в дизайне банкноты:
- убрали рамку, где был портрет Бенджамина Франклина;
- теперь Франклин несколько больше.
Стоит отметить и новые элементы защиты на банкноте. В частности:
- синюю подвижную 3D ленту;
- а также чернильницу (если рассматривать банкноту под углом, на ней можно увидеть маленький рисунок колокольчика).
Сравнение старой и новой банкноты номиналом 100 долларов / Скриншот с munbyn
Что нужно сейчас знать о долларах?
Курс доллара в Украине стабильный. Регулятор мягко контролирует ситуацию, осуществляя своевременные валютные интервенции. Отметим, что в Украине действует режим "управляемой гибкости".
В течение октября курс доллара также будет оставаться стабильным. Он, вероятно, будет находиться в пределах от 41,20 до 42,20 гривны.
Ранее номиналов долларов было значительно больше. Как сообщает U.S.Currency, существовали: 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов. Однако еще в прошлом веке необходимость в таких купюрах отпала, поэтому их вывели из обращения.
Интересно! Как отмечает Национальный музей американской истории, ранее существовала купюра 100 00 долларов. Однако использовалась она исключительно банками ФРС для внутренних расчетов.