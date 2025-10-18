Новая стодолларовая купюра была выпущена еще в 2013 году. Однако и до настоящего времени многие люди не знают как выглядит эта банкнота и часто путают ее с фальшивкой.

Как выглядят новые 100 долларов? Цвет новой купюры изменился. Теперь она имеет синий оттенок, пишет 24 Канал. Читайте также Миллиарды под землей: какими рудами богата Украина Обратите внимание! В обращение новые 100 долларов вошли в 2013 году. Также можно увидеть такие изменения в дизайне банкноты: убрали рамку, где был портрет Бенджамина Франклина;

теперь Франклин несколько больше. Стоит отметить и новые элементы защиты на банкноте. В частности: синюю подвижную 3D ленту;

а также чернильницу (если рассматривать банкноту под углом, на ней можно увидеть маленький рисунок колокольчика).

Сравнение старой и новой банкноты номиналом 100 долларов / Скриншот с munbyn Что нужно сейчас знать о долларах? Курс доллара в Украине стабильный. Регулятор мягко контролирует ситуацию, осуществляя своевременные валютные интервенции. Отметим, что в Украине действует режим "управляемой гибкости".

В течение октября курс доллара также будет оставаться стабильным. Он, вероятно, будет находиться в пределах от 41,20 до 42,20 гривны.

Ранее номиналов долларов было значительно больше. Как сообщает U.S.Currency, существовали: 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов. Однако еще в прошлом веке необходимость в таких купюрах отпала, поэтому их вывели из обращения. Интересно! Как отмечает Национальный музей американской истории, ранее существовала купюра 100 00 долларов. Однако использовалась она исключительно банками ФРС для внутренних расчетов.