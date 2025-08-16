Нові 100 доларів викликали чимало обговорень. Адже вони відчутно відрізняються від старого зразка. Зокрема, ця банкнота має найновіші елементи захисту.

Чим відрізняються нові 100 доларів?

Центральний банк США розпочав друк цієї банкноти ще у 2013 році. Тоді ж вона увійшла в обіг, пише 24 Канал.

Нові елементи захисту на купюрі у 100 доларів можна помітити одразу. До них належать:

синя захисна 3D-стрічка;

логотип дзвоника та чорнильниці.

Зверніть увагу! Малюнок дзвоника знаходиться прям на чорнильниці. Його видно, якщо трохи нахилити купюру.

Варто відзначити, що змінився і зовнішній вигляд купюри загалом:

нова банкнота синя;

портрет і віньєтка Бенджаміна Франкліна стали більшими, порівняно з старим зразком;

прибрано рамку овальної форми, де був портрет Франкліна.



Порівняння старої та нової банкнот у 100 доларів / Скриншот з munbyn

Зауважте! Українські банки мають приймати усі долари (окрім значно пошкоджених), рік випуску банкноти не грає ролі.