Новий рекорд офіційного курсу: скільки гривень в 100 доларах тепер

Курс долара дещо зріс. Водночас загальна ситуація на валютному ринку передбачувана. Вона залишається стабільною, попри незначні зміни.

Який курс долара 25 травня 2026 року?

Сьогодні офіційний курс долара встановив новий рекорд, зараз він складає – 44,2619 гривні, повідомляє НБУ.

За даними видання "Мінфін", у банку середній курс долара, станом на сьогодні, такий:

купівля – 43,98 гривні за долар США;

продаж – 44,44 гривні за долар США.

В обмінниках, своєю чергою, ситуація наступна:

купівля – 44,05 гривні за долар США;

продаж – 44,13 гривні за долар США.

Протягом останнього тижня травня курс долара залишиться стабільним. Як вказує в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, зміни будуть незначні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" На початку травня офіційний курс долара становив близько 43,96 гривні. Якщо станом на початок червня він перебуватиме в межах 44 – 44,15 гривні, то зміна за місяць буде майже непомітною (0,1 – 0,4%). Тобто фактично йтиметься не про різке зростання курсу, а про помірне коливання в межах стабільного ринку.

Очікується, що коридори валютних коливань протягом 25 – 31 травня будуть такі:

на міжбанку курс перебуватиме в межах: 43,8 – 44,35 гривні за долар;

на готівковому ринку: 43,75 – 44,5 гривні за долар.

Скільки гривень треба, щоб купити 100 доларів зараз?

аби купити 100 доларів в банку, потрібно орієнтовно – 4 444 гривень;

для покупки 100 доларів в обміннику, необхідно приблизно – 4 413 гривень.

Скільки можна виручити, якщо 100 доларів здати?

при здачі 100 доларів в банк, можна отримати приблизно – 4 398 гривень;

в обміннику при обміні 100 доларів можна отримати орієнтовно – 4 405 гривень.

Що важливо знати про обмін доларів?