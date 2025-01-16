Чи дійсні 100 доларів 1996 року: фото банкноти старого зразка
- Долари старого зразка, випущені в 1996 році, дійсні та приймаються в Україні та світі, але мають менш сучасні захисні елементи.
- Нацбанк України наголошує, що всі банки та обмінники повинні приймати такі долари, якщо вони справжні та не пошкоджені.
В Україні існує неформальний термін, яким позначають долари 1996 року випуску. Такі банкноти дуже часто називають "старими" доларами.
100 доларів старого зразка
Так звані "старі" долари є дійсними як в Україні, так й у світі. До доларів старого зразка, як правило, ставляться з обережністю. Одна з ключових причин – це те, що наступні серії готівкових доларів випускали з іншим дизайном та більш сучасними елементами захисту. Про це пише 24 Канал.
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Зазвичай банки та обмінники можуть заявляти, що їм складно відрізнити справжні банкноти доларів від фальшивих. Особливо це стосується купюр доларів, які ввели в обіг більше ніж 26 років тому.
До серії банкнот 1996 року випуску, зокрема, входить банкнота номіналами 100 доларів. Для прикладу, на доларах старого зразка немає таких захисних елементів:
- голографічна стрічка;
- "дзвіночок у чорнильниці";
- антисканерний код.
Як виглядають "нові" й "старі" 100 доларів / Скриншот з munbyn
У Нацбанку неодноразово наголошували, що і комерційні, й державні банки в Україні мають приймати долари старого зразка, якщо справжні та без ознак значного зношення та/або пошкодження. Це стосується й пунктів обміну. Ні номінал банкноти, ні рік її випуску не мають впливати на рішення щодо обміну.