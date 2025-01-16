УКР РУС
16 січня 2025, 13:56
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Чи дійсні 100 доларів 1996 року: фото банкноти старого зразка

Віта Свірневська
Основні тези
  • Долари старого зразка, випущені в 1996 році, дійсні та приймаються в Україні та світі, але мають менш сучасні захисні елементи.
  • Нацбанк України наголошує, що всі банки та обмінники повинні приймати такі долари, якщо вони справжні та не пошкоджені.

В Україні існує неформальний термін, яким позначають долари 1996 року випуску. Такі банкноти дуже часто називають "старими" доларами.

100 доларів старого зразка

Так звані "старі" долари є дійсними як в Україні, так й у світі. До доларів старого зразка, як правило, ставляться з обережністю. Одна з ключових причин – це те, що наступні серії готівкових доларів випускали з іншим дизайном та більш сучасними елементами захисту. Про це пише 24 Канал

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Зазвичай банки та обмінники можуть заявляти, що їм складно відрізнити справжні банкноти доларів від фальшивих. Особливо це стосується купюр доларів, які ввели в обіг більше ніж 26 років тому.

До серії банкнот 1996 року випуску, зокрема, входить банкнота номіналами 100 доларів. Для прикладу, на доларах старого зразка немає таких захисних елементів:

  • голографічна стрічка;
  • "дзвіночок у чорнильниці"; 
  • антисканерний код.

Як виглядають "нові" й "старі" 100 доларів / Скриншот з munbyn

У Нацбанку неодноразово наголошували, що і комерційні, й державні банки в Україні мають приймати долари старого зразка, якщо справжні та без ознак значного зношення та/або пошкодження. Це стосується й пунктів обміну. Ні номінал банкноти, ні рік її випуску не мають впливати на рішення щодо обміну.