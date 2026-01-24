100 доларів: це скільки в гривнях зараз

Очікується, що курс долара в Україні буде стабільним. Річ у тім, що січневі коливання долара та євро очікувані. Щобільше, такі зміни традиційні. Адже, як розповіла фінансова експертка Smart Family Office Надія Байор у коментарі 24 Каналу, в цей період зазвичай знецінюється гривня через потреби Мінфіну у валюті. Згодом НБУ, як і завжди, врівноважує ситуацію.