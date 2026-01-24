100 доларів: це скільки в гривнях зараз
- Офіційний курс долара в Україні 24 січня 2026 року становить 43,17 гривні.
- У банках 100 доларів можна купити за 4 340 гривень, а продати за 4 295 гривень.
Наразі в Україні стабільний курс долара. Відбуваються лише незначні коливання. Водночас в середині місяця зафіксовано стрімке зростання цієї валюти.
Який курс долара в Україні 24 січня 2026 року?
Станом на 24 січня, офіційний курс долара в Україні – 43,17 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Середній курс долара у банку, як повідомляє видання "Мінфін", такий:
- купівля – 42,95 гривні за долар США;
- продаж – 43,40 гривні за долар США.
Змінилась ситуація і в обмінниках. Наразі середній курс там такий:
- купівля – 43,30 гривні за долар США;
- продаж – 43,40 гривні за долар США.
За скільки сьогодні можна купити 100 доларів?
- у банку придбати 100 доларів можна за приблизно – 4 340 гривень;
- в обміннику, аналогічно, придбання 100 доларів обійдеться в орієнтовно – 4 340 гривень.
Скільки гривень можна отримати, якщо здати 100 доларів?
- в банку при обміні 100 доларів вдасться виручити приблизно – 4 295 гривень;
- а от в обміннику, якщо здати 100 доларів, можна виручити орієнтовно – 4 330 гривень.
Що важливо знати про курс долара в Україні зараз?
Очікується, що курс долара в Україні буде стабільним. Річ у тім, що січневі коливання долара та євро очікувані. Щобільше, такі зміни традиційні. Адже, як розповіла фінансова експертка Smart Family Office Надія Байор у коментарі 24 Каналу, в цей період зазвичай знецінюється гривня через потреби Мінфіну у валюті. Згодом НБУ, як і завжди, врівноважує ситуацію.
Потрібно розуміти, що зараз в Україні діє режим керованої гнучкості. Тобто, регулятор м'яко втручається у події на ринку. Зокрема, завдяки валютним інтервенціям.