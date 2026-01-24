Какой курс доллара в Украине 24 января 2026 года?

По состоянию на 24 января, официальный курс доллара в Украине – 43,17 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Средний курс доллара в банке, как сообщает издание "Минфин", такой:

покупка – 42,95 гривны за доллар США;

продажа – 43,40 гривны за доллар США.

Изменилась ситуация и в обменниках. Сейчас средний курс там такой:

покупка – 43,30 гривны за доллар США;

продажа – 43,40 гривны за доллар США.

За сколько сегодня можно купить 100 долларов?

в банке приобрести 100 долларов можно за примерно – 4 340 гривен;

в обменнике, аналогично, приобретение 100 долларов обойдется в ориентировочно – 4 340 гривен.

Сколько гривен можно получить, если сдать 100 долларов?

в банке при обмене 100 долларов удастся выручить примерно – 4 295 гривен;

а вот в обменнике, если сдать 100 долларов, можно выручить ориентировочно – 4 330 гривен.

Что важно знать о курсе доллара в Украине сейчас?