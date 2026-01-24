Какой курс доллара в Украине 24 января 2026 года?
По состоянию на 24 января, официальный курс доллара в Украине – 43,17 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Средний курс доллара в банке, как сообщает издание "Минфин", такой:
- покупка – 42,95 гривны за доллар США;
- продажа – 43,40 гривны за доллар США.
Изменилась ситуация и в обменниках. Сейчас средний курс там такой:
- покупка – 43,30 гривны за доллар США;
- продажа – 43,40 гривны за доллар США.
За сколько сегодня можно купить 100 долларов?
- в банке приобрести 100 долларов можно за примерно – 4 340 гривен;
- в обменнике, аналогично, приобретение 100 долларов обойдется в ориентировочно – 4 340 гривен.
Сколько гривен можно получить, если сдать 100 долларов?
- в банке при обмене 100 долларов удастся выручить примерно – 4 295 гривен;
- а вот в обменнике, если сдать 100 долларов, можно выручить ориентировочно – 4 330 гривен.
Что важно знать о курсе доллара в Украине сейчас?
Ожидается, что курс доллара в Украине будет стабильным. Дело в том, что январские колебания доллара и евро ожидаемые. Более того, такие изменения традиционные. Ведь, как рассказала финансовая експертка Smart Family Office Надежда Байор в комментарии 24 Каналу, в этот период обычно обесценивается гривна из-за потребностей Минфина в валюте. Впоследствии НБУ, как и всегда, уравновешивает ситуацию.
Нужно понимать, что сейчас в Украине действует режим управляемой гибкости. То есть, регулятор мягко вмешивается в события на рынке. В частности, благодаря валютным интервенциям.