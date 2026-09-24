Який курс долара в Україні зараз

Національний банк України, згідно з даними 24 Каналу, встановив на 24 вересня офіційний курс долара на рівні 44,86 гривні за долар. Порівняно з попереднім днем американська валюта подорожчала приблизно на 7 копійок.

Водночас середній курс долара в банках становить:

купівля – 44,67 гривні за долар;

продаж – 45,19 гривні за долар.

В обмінниках середні значення дещо відрізняються:

купівля – 44,90 гривні за долар;

продаж – 45,02 гривні за долар.

Дані щодо середніх курсів оновлюються протягом дня, тому в конкретному банку чи обміннику цифри можуть відрізнятися. Зокрема, у банках 24 вересня курси продажу долара перебувають приблизно в діапазоні від 45,10 до 45,30 гривні залежно від установи та способу обміну.

Скільки коштують 100 доларів у гривнях

Якщо здати 100 доларів у банк , за середнім курсом купівлі можна отримати приблизно 4 466 гривень.

, за середнім курсом купівлі можна отримати приблизно 4 466 гривень. Якщо ж продати 100 доларів в обміннику , середній курс купівлі становить 44,90 гривні, тож на руки можна отримати близько 4 490 гривень.

, середній курс купівлі становить 44,90 гривні, тож на руки можна отримати близько 4 490 гривень. Якщо потрібно купити 100 доларів у банку, за середнім курсом продажу доведеться заплатити приблизно 4 519 гривень.

В обміннику придбання 100 доларів за середнім курсом продажу обійдеться приблизно у 4 502 гривні.

Для порівняння, за офіційним курсом НБУ 100 доларів становлять близько 4 486 гривень. Однак за цим курсом не відбувається звичайний готівковий обмін для населення – фактична сума залежить від курсу конкретного банку чи обмінника.

Отже, 24 вересня 2026 року 100 доларів – це близько 4,49 тисячі гривень за середнім курсом в обмінниках, якщо йдеться про купівлю валюти у вас, та близько 4,50 тисячі гривень – якщо ви купуєте ці 100 доларів.

Раніше ми писали, що валютний ринок України й надалі працює в умовах воєнної невизначеності, однак гривні вдається уникати різких коливань. Оскільки ситуація залишається мінливою, громадяни й бізнес уважно стежать за змінами у вартості долара та євро.