Що відомо про 5 гривень із Покровою

Один із таких екземплярів побачив світ восени 2015 року, ще задовго до початку повномасштабної війни. Детальніше про нього розповідали в Нацбанку, наголосивши на героїзмі, нескореності й волелюбності борців за національну справу всіх поколінь.

Історично це свято пов'язане з Пресвятою Богородицею, яку українське козацтво вважало своєю заступницею. Образ Божої Матері з довгою білою покровою в руках сприймали як символ захисту України, її прагнення до миру та злагоди.

На аверсі монети зображена Пресвята Богородиця, під омофором якої ліворуч дизайнери розмістили козаків, а праворуч – сучасних українських воїнів. Поруч також є малий Державний Герб, рік карбування, номінал та логотип Банкнотно-монетного двору.

На реверсі на тлі камуфляжу, виконаного в техніці тамподруку, красується стилізований тризуб – знак держави Володимира Великого. Верх обрамляє напис "За честь! За славу! За народ!".



Монета "День захисника України" / Колаж 24 Каналу

Пам'ятні 5 гривень виготовили з нейзильберу. Їх маса становить 16,5 грама, діаметр – 35 міліметрів, а тираж склав 50 тисяч штук.

Придбати такий екземпляр для колекції чи подарунку можна переважно на нумізматичних майданчиках і маркетплейсах. Ціна коливається в межах 3 – 4 тисяч гривень, залежно від пропозиції.

Нагадаємо, у 2023 році Нацбанк також випустив пам'ятну монету "Захисниці", присвячену жінкам, що тримають оборону на фронті та в тилу. Зокрема, на реверсі зобразили стилізовані хвилі заплетеного в косу волосся та обриси фігури в плахті.