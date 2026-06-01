Майже 40 тисяч за 1 гривню: яку монету можна так дорого продати

Є монети, як можна дійсно дорого продати. Ці екземпляри особливо цінні, зокрема, завдяки різного роду нюансам, наприклад, браку.

Яку 1 гривню можна дійсно дорого продати?

Достатньо дорого можна продати 1 гривню 1992 року випуску, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

Особливість таких екземплярів в тому, що там – гладкий гурт. Так сталося через відсутність на той час інструментів для нанесення гуртового напису.

Уже пізніше спеціалісти монетного двору почали проводити різні експерименти. Зокрема, тоді вони здійснили нанесення написів на гурт.



Як виглядає 1 гривня 1992 року з гладким гуртом / Скриншот "Монети-ягідки".

За скільки можна продати 1 гривню 1992 року?

Якщо спиратися на дані аукціонів Violity, то таку гривню можна продати в середньому за 12 000 – 30 000 гривень. Проте є і випадки, коли ціна такого екземпляра була на рівні 37 000 гривень.

Найбільше вартість такого екземпляра залежить саме від стану. Зауважимо, якщо у вас є ця монета, перед продажем її не варто чистити. Адже це може навпаки – погіршити ситуацію, наприклад, через створення додаткових подряпин. В результаті таких механічних пошкоджень, ціна монети падає.

Яку ще 1 гривню 1992 року можна дорого продати?