Як змінилися ціни на нафту за тиждень перед Великоднем
- Ціни на нафту Brent та WTI зросли на 5% за тиждень з 14 по 18 квітня, зокрема WTI до 64,68 долара, а Brent до 67,96 долара за барель.
- На ціни вплинули нові санкції США проти Ірану, можливість торгової угоди між США та ЄС, а також плани ОПЕК щодо зменшення видобутку нафти.
Еталонні бренди нафти зафіксували суттєве зростання напередодні Великодня. На ринок впливали різні фактори, пов'язані з топовими економіками світу та нафтовидобувними країнами.
Як змінилися світові ціни на нафту за тиждень
За тиждень, який тривав з 14 по 18 квітня, нафта істотно подорожчала. Йдеться про бренди нафти Brent та WTI. Про це пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.
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Американська нафта WTI за тиждень зросла в ціні на 5%. Зокрема, 17 квітня, сорт нафти завершив торги з ціною на рівні 64,68 долара за барель. Тоді як нафта Brent також подорожчала на 5% до 67,96 долара за барель. Ба більше, марка нафти зафіксувала перше тижневе зростання за три тижні.
Нагадаємо, що в останній торговий день на тижні нафта зросла в ціні на понад 3%. Ринок нафти відреагував на новини про можливу торгову угоду між США та ЄС. На тижні на ціни на нафту впливали й такі фактори впливу:
- Нові санкції США проти Ірану. Вашингтон запровадив санкції проти експорту іранської нафти та її покупців в Китаї. При цьому США планують укласти нову угоду з Іраном щодо його ядерної програми.
- Побоювання щодо торгової війни між США та Китаєм.
- Тарифна політика Дональда Трампа.
- Плани деяких членів ОПЕК щодо зменшення обсягів видобування нафти, аби компенсувати ігнорування квот раніше.
Нагадаємо, що експерти у США прогнозують, що попит на нафту у світі у 2025 році буде зростати найповільнішими темпами за 5 років. В ОПЕК також очікують падіння попиту на нафту, проте прогноз блоку більш оптимістичний.