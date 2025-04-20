Як змінилися ціни на нафту за тиждень перед Великоднем

Еталонні бренди нафти зафіксували суттєве зростання напередодні Великодня. На ринок впливали різні фактори, пов'язані з топовими економіками світу та нафтовидобувними країнами.

Як змінилися світові ціни на нафту за тиждень

За тиждень, який тривав з 14 по 18 квітня, нафта істотно подорожчала. Йдеться про бренди нафти Brent та WTI. Про це пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Американська нафта WTI за тиждень зросла в ціні на 5%. Зокрема, 17 квітня, сорт нафти завершив торги з ціною на рівні 64,68 долара за барель. Тоді як нафта Brent також подорожчала на 5% до 67,96 долара за барель. Ба більше, марка нафти зафіксувала перше тижневе зростання за три тижні.

Нагадаємо, що в останній торговий день на тижні нафта зросла в ціні на понад 3%. Ринок нафти відреагував на новини про можливу торгову угоду між США та ЄС. На тижні на ціни на нафту впливали й такі фактори впливу:

Нові санкції США проти Ірану. Вашингтон запровадив санкції проти експорту іранської нафти та її покупців в Китаї. При цьому США планують укласти нову угоду з Іраном щодо його ядерної програми.

Побоювання щодо торгової війни між США та Китаєм.

Тарифна політика Дональда Трампа.

Плани деяких членів ОПЕК щодо зменшення обсягів видобування нафти, аби компенсувати ігнорування квот раніше.

Нагадаємо, що експерти у США прогнозують, що попит на нафту у світі у 2025 році буде зростати найповільнішими темпами за 5 років. В ОПЕК також очікують падіння попиту на нафту, проте прогноз блоку більш оптимістичний.