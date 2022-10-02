ОПЕК+ обговорить скорочення добового видобутку нафти

Країни-члени ОПЕК+ обговорять питання про скорочення видобутку 5 жовтня. На зустрічі буде мовитись про скорочення на більш ніж на 1 мільйон барелів на добу.

Плани ОПЕК+ скоротити видобуток

Засідання країн-членів ОПЕК+ 5 жовтня у Відні стане першою очною зустріччю з березня 2020 року, коли захід перевели у дистанційний формат через пандемію коронавірусу. Скорочення видобутку може відбудеться на тлі швидкого уповільнення світової економіки в умовах швидкого посилення грошово-кредитної політики.

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За словами делегатів, остаточного рішення про розмір скорочення не буде ухвалено до зустрічі у Відні.

У банку JPMorgan Chase вважають, що ОПЕК+, можливо, знадобиться знизити видобуток мінімум на 500 тисяч барелів на добу, щоб стабілізувати ціни.

Видання Reuters раніше повідомляло, що в ОПЕК+ обговорюють можливість знизити видобуток нафти в листопаді на 0,5 – 1 мільйон барелів на добу, щоб підтримати нафтовий ринок.

Ціна нафти марки Brent майже сягнула 128 доларів за барель 8 березня, після повномасштабного нападу Росії. З того дня вона опустилася до рекордно низьких майже 86 доларів за барель 26 вересня.

Прогнози щодо цін на нафту

Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.

Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.

ОПЕК+ – це домовленість, яка охоплює не лише 13 країн-членів ОПЕК, але й низку інших. Мовиться про Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.Членами ОПЕК є 13 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ та Саудівська Аравія.