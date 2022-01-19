Зростання зарплат: Україна потрапила до топ-25 країн рейтингу

Провели дослідження, як протягом 2021 року змінювалася мінімальна зарплата у 64 країнах світу. Україна потрапила на 25 місце рейтингу.

Від 1 грудня 2021 року "чистий" розмір мінімалки, тобто без податків, зріс на 8,3% – з 4830 до 5233 гривень. Зарплата становила близько 196 доларів.

До речі Скільки заробляють розробники в Україні: інтерактивна мапа регіонів

Як в інших країнах

В Україні – посереднє зростання, якщо порівнювати ситуацію з іншими країнами. Гірша ситуація тільки в Молдові, яка опинилась на 54 місці.

У Польщі мінімальна зарплата зросла на 14,6% – 11 місце,

в Угорщині – на 24,2% – 6 місце,

в Білорусі – на 14,3% – 13 місце,

в Молдові – на 0,7% – 54 місце.

Найбільше "мінімалка" зросла в Чорногорії – аж на 102%. Її розмір збільшився від 256 до 514 доларів "на руки". В Аргентині виплати збільшились на 55%, у Туреччині – 50%, у Казахстані – 41%, Саудівській Аравії – 33,3%.

Натомість 10 країн взагалі оминуло зростання мінімальних зарплат. Наприклад, Ізраїль, Вірменію, Філіппіни, Перу та Нігерію.



"Мінімалка" у світі / Інфографіка Picodi

Купівельна спроможність людей

Водночас експерти порахували, що на мінімальний продуктовий набір в Україні потрібно витратити 36% мінімальної зарплати. У цьому рейтингу держава посідає 47 місце серед 64 країн, не значно випереджаючи Бразилію, Молдову та Білорусь.

Найгірше співвідношення ціни продуктового кошика до "мінімалки" в Росії, Казахстані та Індії. Там на харчі треба витратити майже пів зарплати. Найкраща ситуація – у Великій Британії, Ірландії та Австралії.

Скільки заробляють українці