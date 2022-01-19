Зростання зарплат: Україна потрапила до топ-25 країн рейтингу
Джерело:Picodi.com
Провели дослідження, як протягом 2021 року змінювалася мінімальна зарплата у 64 країнах світу. Україна потрапила на 25 місце рейтингу.
Від 1 грудня 2021 року "чистий" розмір мінімалки, тобто без податків, зріс на 8,3% – з 4830 до 5233 гривень. Зарплата становила близько 196 доларів.
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Як в інших країнах
В Україні – посереднє зростання, якщо порівнювати ситуацію з іншими країнами. Гірша ситуація тільки в Молдові, яка опинилась на 54 місці.
- У Польщі мінімальна зарплата зросла на 14,6% – 11 місце,
- в Угорщині – на 24,2% – 6 місце,
- в Білорусі – на 14,3% – 13 місце,
- в Молдові – на 0,7% – 54 місце.
Найбільше "мінімалка" зросла в Чорногорії – аж на 102%. Її розмір збільшився від 256 до 514 доларів "на руки". В Аргентині виплати збільшились на 55%, у Туреччині – 50%, у Казахстані – 41%, Саудівській Аравії – 33,3%.
Натомість 10 країн взагалі оминуло зростання мінімальних зарплат. Наприклад, Ізраїль, Вірменію, Філіппіни, Перу та Нігерію.
"Мінімалка" у світі / Інфографіка Picodi
Купівельна спроможність людей
Водночас експерти порахували, що на мінімальний продуктовий набір в Україні потрібно витратити 36% мінімальної зарплати. У цьому рейтингу держава посідає 47 місце серед 64 країн, не значно випереджаючи Бразилію, Молдову та Білорусь.
Найгірше співвідношення ціни продуктового кошика до "мінімалки" в Росії, Казахстані та Індії. Там на харчі треба витратити майже пів зарплати. Найкраща ситуація – у Великій Британії, Ірландії та Австралії.
Скільки заробляють українці
- Мінімальна зарплата в Україні в січні 2022 року становить 6,5 тисячі гривень.
- Середня номінальна зарплатня штатного працівника підприємств, установ та організацій в листопаді 2021 року склала 14 282 гривні. Це на 237 гривень більше у порівнянні з жовтнем.
- У Держстаті порахували, що найчастіше громадяни отримують зарплату до 7000 гривень. Натомість зарплату понад 20 тисяч гривень нарахували для 15,8% працівників.