Ціна кави може зрости

Аналітики підкреслюють, що ціна кави може зрости вже найближчим часом. На це може вплинути ряд факторів: погана погода, через яку обсяги урожаю будуть, вочевидь, меншими, ніж торік, криза виробників та перевищення попиту над пропозицією.

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Зниження обсягів урожаю

Бразильські фермери все ще борються з наслідками примхливої погоди торік, коли плантації постраждали спочатку від посухи, а потім від заморозків, резюмують експерти. Дехто з фермерів розповів, що їхній врожай високоякісних зерен арабіки становитиме менше половини від того, що могло б бути в урожайний рік. У 2021 році кавові ф'ючерси піднялись до найвищих показників за останніх 10 років. Якщо у цьому році обсяг врожаю буде меншим, ніж торік, це посилить дефіцит міжнародних постачань та сприятиме новому зростанню цін.

Світові ціни на арабіку, ймовірно, зростуть після того, як будуть завершені оцінки цьогорічного врожаю в Бразилії,

– вважає Тьяго Казаріні, кавовий брокер Cazarini Trading Co.

Раніше аналітики передбачали, що врожай арабіки в Бразилії за 12 місяців, починаючи з липня, може відповідати рекорду, встановленому двома роками раніше. Тоді фермерам вдалося зібрати 48,7 мільйона мішків, кожен з яких містив 132 фунти кави.

Зауважте! Кінцева цифра, ймовірно, буде набагато нижчою. Оскільки попередній офіційний прогноз Бразилії складає лише 35,7 мільйона мішків.

Криза для виробників

Фермер та президент кавового кооперативу Minasul Хосе Маркос Магальяйнс заявив, що така ситуація – велика кризою для виробників кави.

Понад 9 тисяч членів Minasul зобов'язуються постачати певну кількість кави щосезону, але цього року вони зможуть здати лише половину від того, що вони обіцяли,

– вважає Магальяйнс.

Відтак очікується, що компанія отримає менше мільйона мішків кави проти 2,2 мільйона у 2020 році. Президент кавового кооперативу Minasul підкреслив, що у деяких виробників немає навіть тієї половини, яку просять виробники.

Попит переважає пропозицію

Аналітики кавового ринку також підкреслили, що попит на продукт перевищує пропозицію. А це ще один фактор, котрий може сприяти зростанню цін. Міжнародна організація з кави заявляє, що світове споживання випереджатиме виробництво другий рік поспіль, тоді як Fitch Solutions повідомляє, що запаси на складах Intercontinental Exchange знаходяться на найнижчому рівні у цьому столітті.

Падіння пропозиції і запасів кави вказують на зростання цін протягом наступних трьох-шести місяців, сказав Оле Хансен, глава відділу товарної стратегії Saxo Bank.

Цікаво! Згідно з прогнозом Fitch фунт, що еквівалентний 0,45 кілограма, кави арабіки коштуватиме 2,15 долара до кінця цього року.