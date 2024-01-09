Курс біткойна може встановити новий історичний рекорд: усе залежить від одного рішення

У 2024 році прогнозують, що біткойн досягне нових цінових вершин. Зокрема, виділяють халвінг цифрової монети. Проте є ще одна причина, яка може спровокувати стрімке подорожчання біткойна.

У Standard Chartered вважають, що схвалення біржових інвестиційних фондів для біткойна. Їх також називають ETF.

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Біткойн може встановити новий історичний рекорд

Згідно з прогнозом, вартість біткойна може зрости на понад 300% до кінця 2025 року завдяки цьому, досягнувши позначки у 200 тисяч доларів за монету. Додають, що на Волл-стріт лише чекають на "зелене світло" від Комісії з цінних паперів та бірж США. Крайня межа для схвалення перших ETF для біткойна – середа.

На ринку криптовалют можуть зафіксувати новий історичний максимум у разі подорожчання біткойна до 200 тисяч доларів за монету. Нагадаємо, що пікова ціна цифрової монети становить майже 69 тисяч доларів.

Раніше також прогнозували, що після запуску біржових спотових біткойн-фондів можуть зафіксувати стрімке зростання попиту, що може забезпечити основу для потенційного подорожчання біткойна до 100 тисяч доларів до кінця 2024 року. Цікаво, що інвестор та мільярдер Тім Дрейпер очікує, що уже цього року вартість біткойна зросте до 250 тисяч доларів за монету або навіть вище.

Крім того, додамо, що у перших числах січня 2024 року курс біткойна зріс до максимального рівня з квітня 2022 року. Усе через ажіотаж інвесторів навколо потенційного схвалення Комісією з цінних паперів та бірж США запуску біржових спотових біткойн-фондів (BTC-ETF).

На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 46 566 доларів за монету, згідно з даними CoinMarketCap. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 912,18 мільярда доларів США. За останні 24 години біткойн подорожчав на майже 6%.