У Швейцарії працівники зафіксували найбільший спад рівня реальної заробітної плати за останні 80 років. Востаннє схожа динаміка в країні була у 1942 році.

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Рекордне знецінення зарплати у Швейцарії

Згідно з даними фінансової компанії UBS, які опитали 290 компаній, роботодавці в середньому підняли заробітну платню у 2022 році на 1,1%. Наступного року вони планують збільшити її на 2,2%.

Що таке реальна заробітна плата Це зарплата, скоригована на інфляцію, або, що еквівалентно, заробітна плата з точки зору кількості товарів і послуг, які можна купити.

З врахуванням інфляції у Швейцарії, реальні втрати заробітної платні оцінюють у 1,8% у 2022 році, а з початку наступного року прогнозують зростання всього на 0,1%. За словами головного економіста UBS, збільшення зарплати трохи більше ніж на 2%, що нижче поточного рівня інфляції, навряд чи стане приводом для святкового настрою.

Це обмеження, однак допускає відсутність спіралі "заробітна плата – ціна" й навряд чи буде сприяти подальшому зростанню інфляції,

– підкреслив експерт.

Додамо, що у вересні 2022 року інфляція у Швейцарії зупинилася на рівні 3,3%. За перший місяць осені зростання цін в країні сповільнилося, проте все ще суттєво перевищує цільовий діапазон інфляції від центрального банку країни – 0 – 2%.

Швейцарський центробанк також наголосив, що готовий й надалі діяти задля боротьби з інфляцією. Водночас варто додати, що рівень зростання цін у Швейцарії відносно скромний порівняно з іншими країнами, пише Reuters.