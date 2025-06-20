Ціновий шантаж Ірану: на скільки може зрости вартість нафти

Іран може перекрити для судноплавства Ормузьку протоку, через яку проходить близько п'ятої частини світового обсягу сирої нафти. Це призведе до суттєвого підвищення цін на енергоносії.

На скільки можуть злетіти ціни на нафту

За даними банківської корпорації Citigroup у разі перекриття Ормузької протоки, ціна на нафту марки Brent може підскочити приблизно до 90 доларів за барель. Втім, експерти заспокоїли, що тривала зупинка судноплавства цим важливим водним шляхом малоймовірна, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Будь-яке закриття протоки може призвести до різкого стрибка цін. Але ми вважаємо, що тривалість має бути короткою, оскільки всі зусилля будуть зосереджені на повторному відкритті. Тож це не повинно продовжуватись багато місяців,

– додали аналітики Citigroup.