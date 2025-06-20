На скільки можуть злетіти ціни на нафту
За даними банківської корпорації Citigroup у разі перекриття Ормузької протоки, ціна на нафту марки Brent може підскочити приблизно до 90 доларів за барель. Втім, експерти заспокоїли, що тривала зупинка судноплавства цим важливим водним шляхом малоймовірна, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.
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Будь-яке закриття протоки може призвести до різкого стрибка цін. Але ми вважаємо, що тривалість має бути короткою, оскільки всі зусилля будуть зосереджені на повторному відкритті. Тож це не повинно продовжуватись багато місяців,
– додали аналітики Citigroup.
Чим важлива Ормузька протока
Ормузька протока - вузький морський коридор на вході до Перської затоки, через який проходить приблизно п'ята частина світових добових постачань нафти, включаючи експорт від основних країн ОПЕК – Саудівської Аравії та Іраку. За оцінкою Citigroup, найближчими місяцями постачання можуть скоротитися приблизно на 3 мільйони барелів на добу.