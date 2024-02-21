Прогноз Shell для зрідженого природного газу

Компанія Shell очікує, що до 2040 року глобальний попит на зріджений скраплений газ зросте на понад 50%. Цьому сприятиме те, що Китай та країни Південної та Південно-Східної Азії використовують цю сировину для підтримки свого економічного зростання.

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Додають, що ринок все ще залишається "структурно обмеженим", тоді як ціни та цінова волатильність тримаються на вищих рівнях за середні історичні показники, що стримує зростання. Про це повідомив у прогнозі на 2024 рік топовий трейдер зрідженого природного газу у світі.

При цьому попит на скраплений газ уже досягнув максимуму у 2010-их роках у деяких регіонах. Зокрема, йдеться про Європу, Японію та Австралію. Проте цей показник продовжує зростати на глобальному рівні. У Shell очікують, що у 2040 році попит сягне позначки на рівні 625 – 685 мільйонів метричних тонн на рік. У тогорічному прогнозі вказували зростання до 700 мільйонів тонн до 2040 року.