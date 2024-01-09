Що відбувається з кредитами

Загальна заборгованість за непрацюючими кредитами у JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo і Citigroup у четвертому кварталі зросте до 24,4 мільярді доларів, майже на 6 мільярдів доларів вище порівняно з кінцем 2022 року.

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Непрацюючі кредити все ще нижчі за піковий рівень у 30 мільярдів доларів, зареєстрований під час пандемії.

Що таке непрацюючий кредит



Непрацюючими визначено кредити, за якими відбулася подія дефолту. Дефолт визначається фактом прострочення платежу за активом понад 90 днів, або неможливістю вчасного погашення боргу позичальника без стягнення забезпечення.

Аналіз показав, що прибутки банків у четвертому кварталі 2023 року зменшилися через непогашені кредити та вплив високих процентних ставок, які підняли вартість депозитів.

Важливо! Також останнім часом зросла кількість прострочень за споживчими кредитами, зокрема кредитними картками та автокредитами. Все це відбувається на тлі скорочення банками відрахувань у резерви в порівнянні з пандемічним періодом.

За останні три місяці 2023 року прибутки шести великих банків в середньому впали на 13%, але інвестори активно купують акції банків, що призвело до зростання їхньої вартості на 20% з жовтня. Заява Федрезерву про можливе завершення підвищення процентних ставок також підтримує цю позитивну тенденцію.

До слова! 12 січня BofA, Citi, JPMorgan і Wells представлять свої фінансові результати за останні три місяці 2023 року, а Goldman Sachs і Morgan Stanley — 16 січня.

Що цьому передувало

У березні 2023 року в США сталися два великих банкрутства — в Silicon Valley Bank і Signature Bank. Зокрема, Silicon Valley Bank був одним із найбільших банків у США і мав велику кількість клієнтів у галузі технологічних стартапів.

Важливо! Проблеми розпочалися після банкрутства іншої кредитної організації, Silvergate Bank, що інвестує в стартапи. Це призвело до стрімкого розпродажу акцій.

Signature Bank постраждав через відтік коштів клієнтів через недовіру до його інвестицій у криптовалюту. Президент США Джо Байден заявив, що банківська система безпечна, і громадяни не зазнають збитків від банкрутства цих банків, оскільки гроші надходитимуть зі страхового фонду.