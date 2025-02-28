Зробив себе сам: мільйонер назвав 4 звички, які допомогли йому стати багатим
- Джонатан Санчес став мільйонером до 30 років, завдяки формуванню нових переконань про гроші, фокусу на створенні активів, важливості відпочинку, постійному навчанню новому та опануванню потрібних навичок.
- Санчес наголошує на важливості відпочинку для підвищення продуктивності, а також на отриманні нових знань через читання і навчання, що допомогло йому створити блог про фінанси та монетизувати його.
Співзасновник компанії Parent Portfolio Джонатан Санчес став мільйонером до 30 років. Він поділився своїм досвідом накопичення капіталу, розкривши кроки, які допомогли йому розбагатіти.
Як розбагатіти з нуля
Джонатан Санчес розповів, що його виховувала дуже ощадлива мати і він ніколи не думав, що стане багатим. Крім того, бізнесмен додав, що у нього не було фінансового наставника, який допомагав би йому порадами та підказками, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.
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Бізнесмен назвав головні 5 звичок, які допомогли йому досягти успіху та накопичити капітал:
- Сформував нові переконання про гроші
Зі слів бізнесмена, він досить довго думав, що багатство отримують лише обрані. Проте пізніше він зрозумів, що фінансові можливості – це не лише про рівень доходу, але й про те, "скільки свободи може купити тобі твій капітал".
Тож він зосередився на створенні активів, які допомагали робити його життя гнучкішим й допомогли у результаті збільшити дохід, а не зациклювався на конкретній сумі грошей.
- Відпочинок – це важливо
Джонатан Санчес протягом багатьох років вважав, що успіх – це результат невпинної роботи, тому працював майже цілодобово. Проте результатом такого режим стали виснаження та зниження продуктивності. Тепер бізнесмен переконаний, що відпочинок – це необхідність. Завдяки відпочинку він почувається більш енергійним, стає продуктивнішим, а також здатний ухвалювати більш зважені рішення.
- Щодня дізнавався щось нове
Санчес переконаний, що покращив свій добробут в тому числі завдяки любові до книжок. Таким чином, він відкривав нові точки зору і корисні навички. Результатом допитливості бізнесмена стало створення блоку про фінанси. Для ведення блогу та розвитку бізнесу чоловіку доводилося багато навчатися.
- Опанував потрібну навичку
Санчес наголосив, що цінна та загребуща навичка – це один із найкращих способів для збільшення доходу. Мільйонер спершу публікував свої пости безплатно, адже прагнув заявити про себе. З часом він помітив, що тема особистих фінансів – популярна в інтернеті, тож зумів монетизувати цю діяльність. Увесь заробіток від написання статей для інших платформ, він реінвестував у розвиток сайту бізнесу.