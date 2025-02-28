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28 февраля, 22:05
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Сделал себя сам: миллионер назвал 4 привычки, которые помогли ему стать богатым

Вита Свирневская

Сооснователь компании Parent Portfolio Джонатан Санчес стал миллионером до 30 лет. Он поделился своим опытом накопления капитала, раскрыв шаги, которые помогли ему разбогатеть.

Как разбогатеть с нуля

Джонатан Санчес рассказал, что его воспитывала очень бережливая мать и он никогда не думал, что станет богатым. Кроме того, бизнесмен добавил, что у него не было финансового наставника, который помогал бы ему советами и подсказками, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Бизнесмен назвал главные 5 привычек, которые помогли ему достичь успеха и накопить капитал:

  • Сформировал новые убеждения о деньгах

По словам бизнесмена, он довольно долго думал, что богатство получают только избранные. Однако позже он понял, что финансовые возможности – это не только об уровне дохода, но и о том, "сколько свободы может купить тебе твой капитал".

Поэтому он сосредоточился на создании активов, которые помогали делать его жизнь более гибкой и помогли в результате увеличить доход, а не зацикливался на конкретной сумме денег.

  • Отдых – это важно

Джонатан Санчес в течение многих лет считал, что успех – это результат неустанной работы, поэтому работал почти круглосуточно. Однако результатом такого режима стали истощение и снижение производительности. Теперь бизнесмен убежден, что отдых – это необходимость. Благодаря отдыху он чувствует себя более энергичным, становится более продуктивным, а также способен принимать более взвешенные решения.

  • Каждый день узнавал что-то новое

Санчес убежден, что улучшил свое благосостояние, в том числе благодаря любви к книгам. Таким образом, он открывал новые точки зрения и полезные навыки. Результатом любознательности бизнесмена стало создание блока о финансах. Для ведения блога и развития бизнеса мужчине приходилось много учиться.

  • Овладел нужным навыком

Санчес отметил, что ценный и загребущий навык – это один из лучших способов для увеличения дохода. Миллионер сначала публиковал свои посты бесплатно, ведь стремился заявить о себе. Со временем он заметил, что тема личных финансов – популярна в интернете, поэтому сумел монетизировать эту деятельность. Весь заработок от написания статей для других платформ, он реинвестировал в развитие сайта бизнеса.