Сделал себя сам: миллионер назвал 4 привычки, которые помогли ему стать богатым

Сооснователь компании Parent Portfolio Джонатан Санчес стал миллионером до 30 лет. Он поделился своим опытом накопления капитала, раскрыв шаги, которые помогли ему разбогатеть.

Как разбогатеть с нуля

Джонатан Санчес рассказал, что его воспитывала очень бережливая мать и он никогда не думал, что станет богатым. Кроме того, бизнесмен добавил, что у него не было финансового наставника, который помогал бы ему советами и подсказками, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Бизнесмен назвал главные 5 привычек, которые помогли ему достичь успеха и накопить капитал:

Сформировал новые убеждения о деньгах

По словам бизнесмена, он довольно долго думал, что богатство получают только избранные. Однако позже он понял, что финансовые возможности – это не только об уровне дохода, но и о том, "сколько свободы может купить тебе твой капитал".

Поэтому он сосредоточился на создании активов, которые помогали делать его жизнь более гибкой и помогли в результате увеличить доход, а не зацикливался на конкретной сумме денег.

Отдых – это важно

Джонатан Санчес в течение многих лет считал, что успех – это результат неустанной работы, поэтому работал почти круглосуточно. Однако результатом такого режима стали истощение и снижение производительности. Теперь бизнесмен убежден, что отдых – это необходимость. Благодаря отдыху он чувствует себя более энергичным, становится более продуктивным, а также способен принимать более взвешенные решения.

Каждый день узнавал что-то новое

Санчес убежден, что улучшил свое благосостояние, в том числе благодаря любви к книгам. Таким образом, он открывал новые точки зрения и полезные навыки. Результатом любознательности бизнесмена стало создание блока о финансах. Для ведения блога и развития бизнеса мужчине приходилось много учиться.

Овладел нужным навыком

Санчес отметил, что ценный и загребущий навык – это один из лучших способов для увеличения дохода. Миллионер сначала публиковал свои посты бесплатно, ведь стремился заявить о себе. Со временем он заметил, что тема личных финансов – популярна в интернете, поэтому сумел монетизировать эту деятельность. Весь заработок от написания статей для других платформ, он реинвестировал в развитие сайта бизнеса.