Як розбагатіти з нуля

Джонатан Санчес розповів, що його виховувала дуже ощадлива мати і він ніколи не думав, що стане багатим. Крім того, бізнесмен додав, що у нього не було фінансового наставника, який допомагав би йому порадами та підказками, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Бізнесмен назвав головні 5 звичок, які допомогли йому досягти успіху та накопичити капітал:

Сформував нові переконання про гроші

Зі слів бізнесмена, він досить довго думав, що багатство отримують лише обрані. Проте пізніше він зрозумів, що фінансові можливості – це не лише про рівень доходу, але й про те, "скільки свободи може купити тобі твій капітал".

Тож він зосередився на створенні активів, які допомагали робити його життя гнучкішим й допомогли у результаті збільшити дохід, а не зациклювався на конкретній сумі грошей.

Відпочинок – це важливо

Джонатан Санчес протягом багатьох років вважав, що успіх – це результат невпинної роботи, тому працював майже цілодобово. Проте результатом такого режим стали виснаження та зниження продуктивності. Тепер бізнесмен переконаний, що відпочинок – це необхідність. Завдяки відпочинку він почувається більш енергійним, стає продуктивнішим, а також здатний ухвалювати більш зважені рішення.

Щодня дізнавався щось нове

Санчес переконаний, що покращив свій добробут в тому числі завдяки любові до книжок. Таким чином, він відкривав нові точки зору і корисні навички. Результатом допитливості бізнесмена стало створення блоку про фінанси. Для ведення блогу та розвитку бізнесу чоловіку доводилося багато навчатися.

Опанував потрібну навичку

Санчес наголосив, що цінна та загребуща навичка – це один із найкращих способів для збільшення доходу. Мільйонер спершу публікував свої пости безплатно, адже прагнув заявити про себе. З часом він помітив, що тема особистих фінансів – популярна в інтернеті, тож зумів монетизувати цю діяльність. Увесь заробіток від написання статей для інших платформ, він реінвестував у розвиток сайту бізнесу.