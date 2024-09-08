Зробила себе сама: у світі з'явилася ще одна мільярдерка

Американська співачка та акторка Селена Гомес у 2024 році набула новий фінансовий статус. Вона стала мільярдеркою. Видання Bloomberg проаналізувало капітал зірки.

Селена Гомес стала мільярдеркою

Американська зірка стала однією із наймолодших мільярдерок у світі, які "зробили себе самі". Свій капітал вона заробила завдяки музичній творчості, акторству та власному бізнесу.

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Селена Гомес створила косметичний бренд Rare Beauty у 2019 році, який став популярним серед блогерів та інших знаменитостей. Ще одним джерелом доходів зірки є соціальні мережі. Саме цей бізнес приніс зірці 81,4% її капіталу. В Instagram за артисткою стежать 424 мільйони підписників. Завдяки цьому Селена Гомес підписала низку контрактів з відомими брендами:

Контракт з компанією Puma приніс зірці 30 мільйонів доларів;

Тоді як завдяки співпраці з брендом Coach Гомес заробила 10 мільйонів доларів.

Селена Гомес також має власний серіал. Йдеться про проєкт "Вбивства в одній будівлі", який нараховує уже 4 сезони. За приблизними підрахунками, один сезон приносить Гомес близько 6 мільйонів доларів. Ще частину її статків припадає на нерухомість. Загалом у 2024 році її статки оцінили у 1,3 мільярда доларів.

Нагадаємо, що у 2023 році американська співачка Тейлор Свіфт також вперше увійшла до рейтингу мільярдерів. Тоді її капітал оцінили в 1,1 мільярда доларів. На сьогодні її статки становлять 1,3 мільярда доларів, згідно з даними Forbes.

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