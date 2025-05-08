Китай накопичив рекордні резерви валюти

Китай у квітні збільшив свої валютні резерви до рекордного рівні з вересня 2024 року. Йдеться про суму в розмірі 3,28 трильйона доларів, пише 24 Канал. У березні валютні резерви оцінювали 3,241 трильйона доларів, згідно з даними Народного банку Китаю.

Зверніть увагу Чому долар росте в ціні

Варто додати, що у квітні юань зріс на 0,21% щодо американського долара. Тоді як долар суттєво ослабив свої позиції на ринку. Індекс долара США за минулий місяць подешевшав на 4,34% стосовно кошика з 6 основних валют.

Нагадаємо, що долар США може отримати серйозний удар в Азії. Річ у тому, що азійські інвестори можуть продати американської валюти на 2,5 трильйона доларів.

Також за квітень у резервах Китаю зросла кількість золота. На кінець місяця обсяги дорогоцінного металу оцінили в 73,77 мільйона унцій. Китайський народний банк купує золото шостий місяць поспіль. При цьому вартість запасів золота зросла до 243,6 мільярда доларів.