Джекпот за декілька грамів: скільки сьогодні коштує золотий лом

Сьогодні вартість золота почала зростати. Раніше цей метал подешевшав на фоні стабілізації стосунків між Китаєм та США.

Як змінилась вартість золотого брухту 29 жовтня 2025?

Вартість золотого брухту дещо знизилась, у порівнянні зі вчора, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Яка закупівельна ціна золота, залежно від проби:

золото, яке має 333 пробу, сьогодні має ціну – 1 727,12 гривні за грам

золото 375 проби – 1 944,95 гривні за грам;

500 проби – 2 593,27 гривні за грам;

583 проби – 3 023,75 гривні за грам;

585 проби – 3 034,13 гривні за грам;

750 проби – 3 889,91 гривні за грам;

900 проби – 4 667,89 гривні за грам;

999 проби – 5 181,35 гривні за грам.

Лайфхак! Щоб зрозуміти скільки золота у складі, потрібно звернути увагу на пробу. Якщо її поділити на 10, вийде відсоток вмісту чистого металу. Наприклад, у 585 пробі – 58,5% золота у сплаві, 750 – 75%.

Що відбувається з цінами золота зараз?