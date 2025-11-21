Ціна подовжує падати: золото знову "летить" вниз
- Ціна золота впала майже на 1%, досягнувши 4 036,21 долара за унцію.
- Зниження вартості золота пов'язане зі звітом про зайнятість у США, який вплинув на очікування зміни ставки ФРС.
Вартість золота знижується. Ціна цього металу сьогодні впала на майже 1%. Імовірно, вона подовжить знижуватись і надалі.
Яка ціна золота 21 листопада?
Станом на сьогодні, золото коштує – 4 036,21 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Вартість золота знизилась на фоні звіту про зайнятість у США. Він дещо послабив очікування, відносно зниження ставки ФРС у грудні.
Нагадаємо! Раніше аналітики передбачали зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні.
Затриманий звіт про зайнятість у США, опублікований у четвер, запропонував неоднозначну картину ринку праці: кількість робочих місць поза сільським господарством зросла на 119 000 порівняно з оцінками в 50 000, але рівень безробіття досяг чотирирічного максимуму,
– наголошує видання.
Очікується, що наступний звіт про зайнятість буде опубліковано після того, як відбудеться грудневе засідання ФРС. Це надзвичайно важливий момент для золота, адже:
- золото дуже добре себе почуває саме в умовах низьких процентних ставок;
- зараз аналітики оцінюють ймовірність зниження ставки у 33% (для порівняння, раніше такий розвиток подій очікувала більшість – майже 70%).
Свою роль у вартості золота відіграв і слабкий попит на фізичне золото на основних азійських ринках. Покупців від покупки стримувала волатильність ставок, повідомляє Reuters.
Зверніть увагу! Аналітики вважають, що зараз вартість золота мінімальна. З часом цей метал почне дорожчати.
Як змінилась вартість інших дорогоцінних металів?
Срібло подешевшало. Воно знизилось на 3,3%. Сьогодні вартість цього металу за унцію складає 48,94 долара.
Платина теж впала в ціні. Вона подешевшала на – 1,3%. 21 листопада цей метал коштує – 1 491,36 долара за унцію.
Вартість паладію, своєю чергою, знизилась на 2%. Ціна цього металу – 1 350,50 долара за унцію.