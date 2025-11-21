Ціна подовжує падати: золото знову "летить" вниз

Вартість золота знижується. Ціна цього металу сьогодні впала на майже 1%. Імовірно, вона подовжить знижуватись і надалі.

Яка ціна золота 21 листопада?

Станом на сьогодні, золото коштує – 4 036,21 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Вартість золота знизилась на фоні звіту про зайнятість у США. Він дещо послабив очікування, відносно зниження ставки ФРС у грудні.

Нагадаємо! Раніше аналітики передбачали зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні.

Затриманий звіт про зайнятість у США, опублікований у четвер, запропонував неоднозначну картину ринку праці: кількість робочих місць поза сільським господарством зросла на 119 000 порівняно з оцінками в 50 000, але рівень безробіття досяг чотирирічного максимуму,

– наголошує видання.

Очікується, що наступний звіт про зайнятість буде опубліковано після того, як відбудеться грудневе засідання ФРС. Це надзвичайно важливий момент для золота, адже:

золото дуже добре себе почуває саме в умовах низьких процентних ставок;

зараз аналітики оцінюють ймовірність зниження ставки у 33% (для порівняння, раніше такий розвиток подій очікувала більшість – майже 70%).

Свою роль у вартості золота відіграв і слабкий попит на фізичне золото на основних азійських ринках. Покупців від покупки стримувала волатильність ставок, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Аналітики вважають, що зараз вартість золота мінімальна. З часом цей метал почне дорожчати.

Як змінилась вартість інших дорогоцінних металів?