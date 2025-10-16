Золото продовжує дорожчати. Воно вже перетнуло межу – 4 200 доларів. Аналітики передбачають, що цей метал зростатиме в ціні і надалі.

Як подорожчало золото?

За теперішню сесію золото зросло на 0,7%. Цей метал, станом на 12 дня, складав – 4 235,41 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Максимум за сесію склав – 4 243 долари.

З початку року цей метал зріс в ціні на 61%. Зараз його здорожчанню сприяли такі фактори:

напруга між США та Китаєм;

очікування зниження ставок ФРС (у жовтні очікується їх пониження на 25 базисних пунктів);

геополітична напруженість;

слабкий долар;

активність центробанків (вони скуповують золото, як безпечний актив);

шатдаун в США (двотижневе припинення роботи уряду уже привело до збитків – 15 мільярдів доларів на тиждень).

Щоб досягти позначки 5 000 доларів у 2026 році, ринку, ймовірно, знадобиться стабільний фізичний попит,

– наголосив керівник відділу стратегії золотих металів State Street Investment Management Аакаш Доші.

Що відбувається з цінами на дорогоцінні метали?

Спотова вартість срібла впала на 0,4%. Ціна сягнула – 52,88 долара за унцію. Зауважимо, що у вівторок було встановлено рекордний максимум – 53,60 долара за унцію.

Подорожчала і платина. Вона зросла в ціні на 0,9% і сягнула – 1 669,60 доларів.

Паладій подорожчав дещо менше – на 0,3%. Його ціна за унцію склала – 1 540,25 долара.

Важливо! Закупівельна ціна НБУ сьогодні зросла до 5 580,73 гривні за грам.