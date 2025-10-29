Ціна знову росте: яка вартість золота сьогодні
- Золото подорожчало на 0,7%, досягнувши вартості 3 977,30 долара за унцію, через збільшення попиту та очікування зниження ставок ФРС.
- Ринок очікує на зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у Південній Кореї, де обговорюватимуть подальшу взаємодію між США та Китаєм.
В середу золото почало дорожчати. Зростання його ціни стало особливо помітним на фоні нещодавнього падіння.
Як подорожчало золото?
Золото зросло в ціні на 0,7%. Вартість цього металу сягнула – 3 977,30 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Чому зросла ціна золота:
- першочергово ціна на золото зросла через збільшення попиту, яке виникло на фоні зменшення цін;
- в результаті очікування, відносно зменшення ставок ФРС (їх планують знизити на 25 базисних пунктів).
У найближчій перспективі золото зіткнеться з тиском зниження через коригування позицій з боку гравців з короткостроковим кредитним плечем та прорив технічних рівнів. Однак фундаментальні показники для золота все ще є оптимістичними,
– наголосив старший ринковий аналітик OANDA Кельвін Вонг.
Зауважимо, що зараз ринок перебуває в очікуванні зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у четвер. Лідери США та Китаю мають провести переговори у Південній Кореї, аби обговорити подальшу взаємодію.
Аналітики очікують на позитивну розв'язку. Умови майбутньої угоди уже окреслили представники обох країн.
Що відбувається з цінами на дорогоцінні метали?
Спотове срібло подорожчало. Цей метал зріс в ціні на 1,5% і сягнув – 47,73 долара за унцію.
Платина подорожчала на 0,1%. Її унція сягнула – 1 587,70 долара.
Подорожчав і паладій на 0,9%. Тепер його ціна за унцію – 1 405,99 долара.
Зверніть увагу! Золото встановило рекорд 20 жовтня. Його ціна за унцію, згідно з даними Reuters, складала – 4 381,21 долара.