Ціни почали падати: ситуація із золотом та сріблом напружена

Вартість золота сьогодні знизилась. Також полетіла вниз ціна срібла. Цьому сприяла обережність інвесторів, що виникла зараз, зокрема, на тлі очікування публікації ключових даних щодо зайнятості та інфляції в США.

Як змінились ціни на золото 16 грудня?

Сьогодні спотова вартість золота впала на – 0,3%. Зараз ціна цього металу – 4 290,33 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Бульбашка може лопнути: імовірність "перегріву" цієї галузі зростає

Ми знаходимося впритул до колишнього максимуму близько 4 380 доларів, який спостерігався з середини жовтня. Тож ринок, по суті, запитує, чи достатньо впевненості, щоб пробити вище, чи це рівень, на якому імпульс починає згасати,

– сказав керівник відділу глобальної макроекономіки Tastylive Ілля Співак.

Зауважимо, що у грудні ставка ФРС була знижена на 25 базисних пунктів. У січні таких змін поки не передбачається.

Зверніть увагу! Відповідно до інструменту FedWatch від CME, імовірність, що ФРС не змінить ставку у січні рівна – 76%.

Зараз на вартість золота впливають такі обставини:

очікується публікація даних про заявки на допомогу безробіття у США;

інформація, щодо індексу особистих споживчих витрат.

Що відбувається з ціною на срібло сьогодні?

Спотова вартість срібла сьогодні також знизилась на – 1,4%. Ціна цього металу впала до 63,03 долара за унцію.

Для розуміння, максимум ціни срібла у 2025 році було досягнуто у п'яницю. Тоді одна унція коштувала 64,65 долара, повідомляє Reuters.

Головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер заявив, що срібло зберігає бичачий підтекст, оскільки промисловий попит не показує ознак зниження після зростання на 121% цього року, зумовленого стійким промисловим та інвестиційним попитом і скороченням запасів,

– йдеться у повідомленні видання.

Як змінились ціни інших дорогоцінних металів 16 грудня 2025?

Вартість платини 16 грудня зросла на 1,3%. Тепер цей метал коштує – 1 806,46 долара за унцію.

Паладій також подорожчав сьогодні. Він зріс в ціні на 1%. Зараз метал має вартість – 1 582,68 долара за унцію.

Цікаво! Золото за 2025 рік зросло в ціні на більш як 64%.