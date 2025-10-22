Що відбувається з ціною на золото 21 жовтня?

Ціна на золото зросла на 0,5% до 4 145,35 доларів за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Вартість золота зросла після різкого падіння попереднього дня, а ціна на злитки впала більш ніж на 5%, що стало найбільшим падінням з серпня 2020 року. У виданні стверджують, що справа не лише в торговельній війні США та Китаю.

Окрім цього, інвестори скористалися нещодавнім рекордним зростанням цін на злитки, щоб зафіксувати прибутки, очікуючи даних щодо інфляції в США.

Наростання торговельної напруженості між США та Китаєм стало тією сніжинкою, яка спричинила лавину та розворот імпульсу торгівлі золотом. Це просто технічне перепозиціонування на ринку, який явно потребував "відкату" після тривалого руху вище 4 000 доларів,

– сказав старший аналітик StoneX Метт Сімпсон.

Загалом ціни на золото зросли приблизно на 56% цього року, досягнувши історичного максимуму в 4 381,21 долара в понеділок, чому сприяли:

геополітична та економічна невизначеність;

ставки на зниження ставок;

постійні скуповування коштів центральним банком.

Які ціни на інші дорогоцінні метали?

спотова ціна на срібло зросла на 0,1% до 48,82 долара за унцію;

платина знизилася на 1,5% до 1528,15 долара;

паладій зріс на 0,7% до 1418,09 долара.

Зауважте! За даними НБУ, закупівельна ціна на банківське золото сьогодні – 5 648,18 гривні за грам.