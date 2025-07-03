Валюта стала зброєю, і це небезпечна практика: чому центральні банки занепокоєні
- Центральні банки стурбовані перетворенням іноземної валюти на геополітичний інструмент, що підвищило інтерес до золота.
- За даними опитування, 52% центральних банків планують збільшити частку золота у своїх резервах, що обумовлено зростанням геополітичних ризиків та санкцій.
Перетворення іноземної валюти на інструмент геополітичного тиску стає дедалі більшою проблемою для керівників резервами центральних банків. Це посилює аргументи на користь збільшення частки золота в їхніх активах.
Чим занепокоєні центральні банки
Згідно з опитуванням серед майже 40 центральних банків, частка респондентів, які розглядають геополітичне використання валютних резервів як інвестиційний ризик, зросла до 49%. У 2024 році вона становила 32% і лише 14% у 2023 році, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Геополітичний ризик став вкрай важливим фактором у нашій аналітиці. На цьому тлі золото стало особливо популярним, оскільки служить захистом від потрясінь і погіршення відносин між провідними економіками,
– стратег з центральних банків в UBS Asset Management Філіп Салман.
Як реагують центральні банки
Центральні банки стали основним фактором зростання цін на золото, які подвоїлися з кінця 2022 року. Посилення попиту почалося після заморожування російських валютних резервів, що зробило злитки привабливими як актив, який важко конфіскувати.
Важливо! Золото обігнало євро і посіло друге місце серед активів у міжнародних резервах, поступаючись тільки долару.
Золото сьогодні явно розглядається як засіб зниження санкційних ризиків. Якщо ви купуєте золото, репатріюєте його і зберігаєте всередині країни, накласти санкції на такий актив набагато складніше,
– пояснив голова підрозділу глобальних суверенних ринків в UBS Asset Management Массіміліано Кастеллі.
За даними опитування, інтерес до золота зберігається: 52% опитаних центральних банків мають намір збільшити його частку протягом найближчого року. Крім того, золото визнано класом активів з найкращою очікуваною прибутковістю в наступні п'ять років.
Примітно! За даними Міжнародного валютного фонду, частка долара у світових валютних резервах продовжує знижуватися: з приблизно 70% у 2000 році – до менше ніж 60% в останні роки. Серед основних бенефіціарів цієї тенденції – євро, частка якого зросла до 20%.
На думку аналітиків, відхід від долара почався ще за президентства Дональда Трампа. За минулий рік долар став валютою, яку найчастіше продавали керуючі резервами, тоді як євро, навпаки, частіше включався в портфелі.
Багато хто почав замислюватися, чи варто повністю покладатися на долар як на єдиний надійний актив, або ж розумніше диверсифікуватися – наприклад, шляхом купівлі облігацій або інших інструментів. Це новий підхід,
– додав Кастеллі.
Проте, повноцінної альтернативи долару поки не існує. Більшість учасників опитування вважають, що він збереже статус світової резервної валюти в найближчому майбутньому — завдяки високій ліквідності та надійності казначейських облігацій США.