Боротьба золота та біткойна вийшла на новий рівень: який приз отримає переможець

Золото має статус безпечної гавані для заощаджень протягом останніх 2500 років. Проте, протягом останніх років біткойн почав перетворюватися на сильного противника. Тож, конкуренція між дорогоцінним металом та криптовалютою набирає оберти.

Ціна на дорогоцінний метал знову йде вгору і вже досягнула тримісячного максимуму. Тоді як біткойн переживає досить турбулентний період у контексті його вартості.

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Золото та біткойн ведуть боротьбу за з вання безпечної гавані

Протягом останнього року золото перебувало у тіні тріумфу біткойна. Попри падіння до 1700 доларів за унцію у березні 2021 року дорогоцінний метал поступово відновлює свої позиції на ринку. За даними Gold Pricе, зараз вартість золота коливається в межах 1900 доларів за унцію. На цю ситуацію впливають кілька факторів:

зниження прибутковості казначейських облігацій США;

побоювання щодо інфляції на фоні послаблення долара США.

Проте, залишається відкритим питання, чи вистачить цих факторів для того, щоб попит на золото досягнув нового піку. Перше за все треба пам'ятати про фундаментальні чинники, які впливали на ситуацію на ринку у 2020 та 2021 роках.

Минулого року головними імпульсами для рекордного зростання вартості золота стали: економічні та геополітичні проблеми, зокрема торгова війна між США і Китаєм, невизначеність щодо Brexit та пандемія короновірусу,

– розповів співзасновник та очільник компанії Digix Шон Джі.

Однак, ця "золота лихоманка" тривала недовго, оскільки американський долар почав зміцнювати свої позиції, тим самим відволікаючи увагу інвесторів від дорогоцінного металу. Ще одним ударом для цього активу став продаж облігацій США. Водночас біткойн переживав пік уваги зі сторони вкладників під час пандемії в результаті посилення інституційного впровадження. Зокрема, MicroStrategy, Square та Tesla неочікувано придбали віртуальні монети.

Максимально вартість цифрової валюти зростала майже до 65 тисяч доларів. Проте, у травні вартість криптовалюти впала в ціні більше, ніж на 50% – до 30 тисяч доларів за віртуальну монету. Тоді Ілон Маск заявив, що Tesla відмовляється приймати платежі у біткойнах через шкоду навколишньому середовищу. Разом з тим золото знову потрапило до центру уваги інвесторів.

Побоювання щодо інфляції знайшли своє відображення у поганих показниках роздрібної торгівлі у США та неоптимістичних споживчих настроях. Люди очікують зростання інфляції на 4,6% протягом наступного року – піковий рівень за останні 10 років – оскільки все більше споживачів вважає, що інфляція випереджатиме зростання доходів.

– додав Шон Джі.

Відродження золота

Поєднання наростальних побоювань щодо нової хвилі пандемії та зростання інфляції актуалізують привабливість безпечних активів.Фактично, ціни на золото і срібло додаливідповідно за останній місяць.

Шон Джі переконаний, що ми є свідками відродження золота. Він підмітив, що дорогоцінний метал не лише повертає собі статус "безпечної гавані", оскільки все більше інвесторів знову повертаються до цього активу. Таким чином, вони намагаються захистити свої капітали.

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Підприємець наголосив, що дорогоцінний метал завжди буде потужним гравцем у фінансовому секторі, і, найімовірніше, переваги золота стануть ще актуальнішими у майбутні місяці непередбачуваності. Попри те, що біткойн продемонстрував слабку кореляцію з традиційними ринковими рухами і деякі гравці ринку називають його "цифровим золотом", він продовжує страждати від крайньої волатильністю. Крім того, на відміну від золота, криптовалюта не може похвалитися багаторічною репутацією безпечного активу для заощаджень.