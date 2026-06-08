Скільки коштує золотий брухт?

Ціна золота в брухті залежить від проби, повідомляє НБУ.

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Число на пробі показує скільки чистого металу у сплаві. Сьогодні вартість за грам така:

виріб з 333 пробою, має ціну за грам – 2 080,47 гривні;

виріб, який має 375 пробу – 2 342,88 гривні за грам;

500 пробу – 3 123,84 гривні за грам;

583 пробу – 3 642,39 гривні за грам;

585 пробу – 3 654,89 гривні за грам;

750 пробу – 4 685,75 гривні за грам;

900 пробу – 5 622,90 гривні за грам;

999 пробу – 6 241,42 гривні за грам.

Скільки коштує банківське золото 8 червня?

Як вказує НБУ, ціна на банківське золото залежить саме від категорії металу. Станом на 8 червня, розцінки такі:

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золото найвищої категорії наразі має ціну – 6 310,78 гривні за грам;

золото, що потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 6 291,85 гривні за грам;

а от метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 6 247,67 гривні за грам.

Яка ціна золота на світовому ринку?