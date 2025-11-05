Яка ціна золота, залежно від проби?
Проба вказує на частку чистого металу в сплаві, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Залежно від проби, закупівельні ціни на золото такі:
- золотий виріб, який має 333 пробу коштує – 1 759,47 гривні за грам
- а золото 375 проби – 1 981,39 гривні за грам;
- 500 проби – 2 641,85 гривні за грам;
- 583 проби – 3 080,40 гривні за грам;
- 585 проби – 3 090,96 гривні за грам;
- 750 проби – 3 962,78 гривні за грам;
- 900 проби – 4 755,33 гривні за грам;
- 999 проби – 5 278,42 гривні за грам.
Лайфхак! Аби зрозуміти відсоток чистого металу у сплаві, потрібно пробу поділити на 10. Наприклад, якщо на виробі вказано 583, там – 58,3% золота.
Як змінились ціни на золото?
Сьогодні вартість золота зросла до 3 981,27 долара за унцію. Аналітики прогнозують подальше зростання вартості цього металу.
Змінив закупівельні ціни і НБУ. Наприклад, банківський метал сьогодні коштує – 5 337,07 гривні за грам. Той, який потребує його доведення визнаними виробниками до стандартів якості – 5 321,06 гривні за грам.
Змінилась і ціна золота, яке не відповідає вимогам щодо якості дорогоцінних металів. Сьогодні його грам коштує – 5 283,70 гривень.