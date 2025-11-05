Яка ціна золота, залежно від проби?

Проба вказує на частку чистого металу в сплаві, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Залежно від проби, закупівельні ціни на золото такі:

золотий виріб, який має 333 пробу коштує – 1 759,47 гривні за грам

а золото 375 проби – 1 981,39 гривні за грам;

500 проби – 2 641,85 гривні за грам;

583 проби – 3 080,40 гривні за грам;

585 проби – 3 090,96 гривні за грам;

750 проби – 3 962,78 гривні за грам;

900 проби – 4 755,33 гривні за грам;

999 проби – 5 278,42 гривні за грам.

Лайфхак! Аби зрозуміти відсоток чистого металу у сплаві, потрібно пробу поділити на 10. Наприклад, якщо на виробі вказано 583, там – 58,3% золота.

Як змінились ціни на золото?