Золото падає в ціні: який фактор тисне на дорогоцінний метал

Золото на початку нового тижня фіксує втрати. На дорогоцінний метал тисне долар США.

Скільки коштує золото сьогодні

Під час торгів у понеділок, 2 грудня, ціни на золото падають. Ба більше, дорогоцінний метал фіксує втрати після чотирьох торгових сесій зростання. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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На золото тисне зростання долара США. Річ у тому, що інвестори очікують на важливі дані щодо стану економіки США та коментарі від представників Федерального резерву, аби отримати підказки щодо його подальшої монетарної політики.

На спотовому ринку золото просіло в ціні на 0,5% до 2640,93 долара за унцію. З початку торгової сесії дорогоцінний метал також встигнув впасти в ціні на 1%. Водночас ф'ючерси на золото подешевшали на 0,6% до 2663,90 долара.

До теми! Експерти з Bank of America прогнозують, що у 2025 році золото може подорожчати до 3 тисяч доларів за унцію. Нагадаємо, що у другій половині жовтня ціна на золото вперше в історії перетнула позначку в 2700 доларів за унцію

На момент створення цього матеріалу, золото торгується на рівні 2641,67 долара за унцію, згідно з даними Всесвітньої золотої ради. Ф'ючерси на дорогоцінний метал наразі коштують 2663,10 долара за унцію, інформує MarketWatch.